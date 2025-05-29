На юге Газы взорван туннель террористов. Видео

Бойцы бригады "Катиф" (Южная бригада) и инженерного спецназа "Яалом" уничтожили туннель террористов протяженностью сотни метров в южной части сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что из туннеля было несколько выходов, некоторые из которых были заминированы. Причем один из выходов был в так называемой "зоне безопасности", где рекомендовано находиться мирным гражданам, эвакуированным из районов, где идут боевые действия.

В ходе операции была выявлена группа боевиков, вышедшая из туннеля. Террористы ликвидированы.