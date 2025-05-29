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Израиль

На юге Газы взорван туннель террористов. Видео

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 мая 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 11:00
На юге Газы взорван туннель террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы бригады "Катиф" (Южная бригада) и инженерного спецназа "Яалом" уничтожили туннель террористов протяженностью сотни метров в южной части сектора Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что из туннеля было несколько выходов, некоторые из которых были заминированы. Причем один из выходов был в так называемой "зоне безопасности", где рекомендовано находиться мирным гражданам, эвакуированным из районов, где идут боевые действия.

В ходе операции была выявлена группа боевиков, вышедшая из туннеля. Террористы ликвидированы.

Израиль
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