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Израиль

Внимание, розыск: пропал 25-летний аутист Ицхак из Иерусалима

Полиция
Розыск
время публикации: 29 мая 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 10:57
Внимание, розыск: пропал 25-летний аутист Ицхак из Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи в розыске 25-летнего Ицхака (фамилия не указана). В последний раз его видели 28 мая, когда он покинул общежитие в Иерусалиме, на улице А-Адмор ми-Буян. С тех пор его местонахождение неизвестно. У него нет ни мобильного телефона, ни денег.

У разыскиваемого тяжелая форма аутизма. Он не общается с окружающими и знает только несколько слов. Он склонен садиться в случайные автобусы и может уехать куда угодно. Ему необходимо регулярно принимать таблетки, которых у него с собой нет.

Приметы пропавшего: рост 1.80, светлокожий, короткая борода, короткие каштановые волосы.

Примерно описание одежды: серые брюки, светло-голубая рубашка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5683222.

Израиль
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