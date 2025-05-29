Начгенштаба прекратил курс пехотинцев-водительниц, девушки получат новое назначение

Начальник генерального штаба Эяль Замир принял рекомендации командования сухопутных войск и принял решение о прекращении проходящего сейчас курса пехотинцев-водительниц и начале пилотного проекта в будущем году.

Данные, собранные в ходе полугодового анализа, свидетельствуют, что в профессиональной подготовке показатели девушек высоки и соответствуют показателям юношей. В то же время по физической и боевой подготовке девушки не смогут успешно завершить курс.

Представлены также и данные медиков, согласно которым продолжение подготовки представляет угрозу здоровью девушек, особенно в условиях предстоящего роста нагрузки. Все это и стало основанием для прекращения курса.

Пресс-служба ЦАХАЛа обращает внимание: курсанткам уделялось значительное внимание со стороны командования, медиков, инструкторов боевой и физической подготовки, были созданы все условия для успешного окончания курса.

Девушки, проходившие курс, получат новое назначение по собственному желанию в боевые и не в боевые части, в знак признательности за их участие в проекте.

В сообщении напоминается: девушки служат в ЦАХАЛе с его первого дня. На сегодняшний день перед ними открыты 90% армейских должностей. Они составляют около 20% от общей численности боевых частей.