В Негеве на 5-летнего мальчика упал тяжелый предмет, ребенок в критическом состоянии

В пункт неотложной медицинской помощи в Араде жители одного из поселков Негева привезли пятилетнего мальчика, получившего серьезные травмы. Ребенок не дышал, у него не прощупывался пульс. Родители утверждают, что на мальчика упал тяжелый предмет.

Ребенок в критическом состоянии доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Бригада "скорой" по дороге в больницу предпринимала усилия для его реанимации.