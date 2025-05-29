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Израиль

В Негеве на 5-летнего мальчика упал тяжелый предмет, ребенок в критическом состоянии

Мада
Негев
время публикации: 29 мая 2025 г., 20:02 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 20:02
В Негеве на 5-летнего мальчика упал тяжелый предмет, ребенок в критическом состоянии
Flash90

В пункт неотложной медицинской помощи в Араде жители одного из поселков Негева привезли пятилетнего мальчика, получившего серьезные травмы. Ребенок не дышал, у него не прощупывался пульс. Родители утверждают, что на мальчика упал тяжелый предмет.

Ребенок в критическом состоянии доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. Бригада "скорой" по дороге в больницу предпринимала усилия для его реанимации.

Израиль
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