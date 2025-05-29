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Израиль

В Тель-Авиве задержаны члены банды SSQ, часть из которых иностранные граждане

Тель-Авив
Криминал
время публикации: 29 мая 2025 г., 19:34 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 19:38
В Тель-Авиве задержаны члены банды SSQ, часть из которых иностранные граждане
Пресс-служба полиции Израиля

На севере Тель-Авива полицейские задержали членов банды SSQ, направлявшихся для "устранения" соперников. Во время обыска в их машине был обнаружен заряженный пистолет, полный магазин и два бронежилета.

Задержаны пять человек в возрасте от 16 до 22 лет.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что некоторые из членов банды являются иностранными гражданами.

В марте сайт "Мако" писал о банде подростков, действующей в Тель-Авиве. В банде состоят от 50 до 100 несовершеннолетних, часть из которых не имеет израильского гражданства. Члены банды отбирают у прохожих мобильные телефоны, кошельки, вырывают из рук сумки, забирают электрические самокаты и велосипеды. Свою группу они называют "банда SSQ". Хулиганы вооружены ножами, палками, у некоторых из них имеются краденые пистолеты.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 марта 2025

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