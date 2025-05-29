Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 29 мая, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 14-25 градусов, в Тель-Авиве – 20-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 22-34, в Беэр-Шеве – 17-29, в Мицпе-Рамоне – 14-28, на побережье Мертвого моря – 21-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-25, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-29, на Голанских высотах – 16-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24-25 градусов, высота волн – 60-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу ожидается небольшое повышение температуры. В субботу температура повысится, будет жарко. В воскресенье жара спадет.