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Израиль

GHF опровергает сообщения о погибших и раненых в хаосе на пунктах раздачи гуманитарной помощи

Газа
время публикации: 29 мая 2025 г., 01:45 | последнее обновление: 29 мая 2025 г., 01:54
GHF опровергает сообщения о погибших и раненых в хаосе на пунктах раздачи гуманитарной помощи
Ali Hassan/Flash90

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за работу двух пунктов выдачи гуманитарной помощи в секторе Газы, распространила заявление, в котором обвинила ХАМАС в распространении слухов.

В заявлении организации говорится, что в секторе Газы распространяются слухи о погибших и раненых в результате хаоса на пунктах выдачи гуманитарной помощи. Эти сообщения не соответствуют действительности. По данным организации, в течение дня двум людям потребовалась медицинская помощь: один из них страдал от обезвоживания.

В GHF заявляют, что за распространением слухов стоит ХАМАС, который пытается сорвать миссию GHF.

Отметим, что днем 28 мая толпа прорвалась в склад ХАМАСа с мукой в лагере беженцев Аль-Магази и разграбила его. Палестинские источники сообщали, что охранники ХАМАСа стреляли по людям, не менее пяти человек были убиты.

Израиль
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