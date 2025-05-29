GHF опровергает сообщения о погибших и раненых в хаосе на пунктах раздачи гуманитарной помощи

Организация Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающая за работу двух пунктов выдачи гуманитарной помощи в секторе Газы, распространила заявление, в котором обвинила ХАМАС в распространении слухов.

В заявлении организации говорится, что в секторе Газы распространяются слухи о погибших и раненых в результате хаоса на пунктах выдачи гуманитарной помощи. Эти сообщения не соответствуют действительности. По данным организации, в течение дня двум людям потребовалась медицинская помощь: один из них страдал от обезвоживания.

В GHF заявляют, что за распространением слухов стоит ХАМАС, который пытается сорвать миссию GHF.

Отметим, что днем 28 мая толпа прорвалась в склад ХАМАСа с мукой в лагере беженцев Аль-Магази и разграбила его. Палестинские источники сообщали, что охранники ХАМАСа стреляли по людям, не менее пяти человек были убиты.