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    В Израиле

    ХАМАС передал "Красному кресту" 12 израильских заложников

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    ХАМАС передал
    Atia Mohammed/Flash90

    Египетский посредник на переговорах с ХАМАСом сообщил, что в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса, состоялась передача освобождаемых израильтян представителям "Красного креста".

    По данным в израильских СМИ, в рамках шестого этапа сделки по обмену заложниками и заключенными, из плена ХАМАСа были освобождены пять подростков и семь женщин. Из поступающих сообщений неясно, включены ли в общее количество освобождаемых заложников две женщины, имеющие кроме израильского еще и российское гражданство. О передаче этих женщин, освобожденных "из уважения к президенту Путину", ХАМАС объявил несколькими часами ранее.

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    Конвой "Красного креста" направляется к КПП "Рафах" (Рафиах) на границе с Египтом, откуда заложники будут доставлены на израильскую территорию. Ранее СМИ сообщили, что часть семей освобождаемых израильтян будут ждать своих близких на КПП "Керем Шалом", где освобождаемые пройдут процедуру идентификации, а затем встретятся с медиками.

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    Катарский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в Хан-Юнисе собрались сотни местных жителей, чтобы стать свидетелями передачи израильских заложников "Красному Кресту" и приветствовать ХАМАС. На кадрах из Хан-Юниса можно увидеть только мужчин и мальчиков-подростков.

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