ХАМАС передал "Красному кресту" 12 израильских заложников

Египетский посредник на переговорах с ХАМАСом сообщил, что в Аль-Караре, к северу от Хан-Юниса, состоялась передача освобождаемых израильтян представителям "Красного креста".

По данным в израильских СМИ, в рамках шестого этапа сделки по обмену заложниками и заключенными, из плена ХАМАСа были освобождены пять подростков и семь женщин. Из поступающих сообщений неясно, включены ли в общее количество освобождаемых заложников две женщины, имеющие кроме израильского еще и российское гражданство. О передаче этих женщин, освобожденных "из уважения к президенту Путину", ХАМАС объявил несколькими часами ранее.

adv_12 incontent_1

Конвой "Красного креста" направляется к КПП "Рафах" (Рафиах) на границе с Египтом, откуда заложники будут доставлены на израильскую территорию. Ранее СМИ сообщили, что часть семей освобождаемых израильтян будут ждать своих близких на КПП "Керем Шалом", где освобождаемые пройдут процедуру идентификации, а затем встретятся с медиками.

adv_13 m_ar_1

Катарский телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что в Хан-Юнисе собрались сотни местных жителей, чтобы стать свидетелями передачи израильских заложников "Красному Кресту" и приветствовать ХАМАС. На кадрах из Хан-Юниса можно увидеть только мужчин и мальчиков-подростков.