Сегодня в Газе будут освобождены заложницы с российским гражданством

Замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вечером 29 ноября "из уважения к президенту Путину" в Газе будут освобождены заложники с российским гражданством.

Судя по имеющимся данным, ХАМАС готов освободить обладательниц гражданства РФ в дополнение к десяти израильтянам, которые выйдут на свободу в рамках 6-го этапа "обмена пленными", несмотря на то, что они являются гражданками Израиля.

Израильский источник подтверждает: сегодня будут освобождены две похищенные израильтянки с российским гражданством – в дополнение к еще десяти похищенным, включенным в сделку между ХАМАСом и Израилем.

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Имена освобождаемых заложников пока не публикуются (хотя власти Израиля еще ночью получили список от ХАМАСа). По нашим данным, гражданство РФ есть у Елены Труфановой и Ирины Татти. Но на данном этапе невозможно утверждать, что речь идет именно про их освобождение. Отметим, что в заложниках находятся также граждане РФ Александр Труфанов и Андрей Козлов. Александр Труфанов был похищен вместе с невестой – Сапир Коэн.

Напомним, что в начале ноября Муса Абу Марзук находился в Москве, где обсуждал с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым возможность освобождения российских граждан, захваченных хамасовцами. Тогда Абу Марзук говорил: "От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга". При этом заявлял, что "как только эти граждане будут найдены, их отпустят".