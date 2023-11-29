adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
16 - 26°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.706 ₪ 4.061 ₪
Иерусалим:
10 - 18°
Тель-Авив:
13 - 22°
Эйлат:
16 - 26°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ОБЩИНА
  • СПОРТ
  • КУЛЬТУРА
  • ТРАДИЦИИ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Сегодня в Газе будут освобождены заложницы с российским гражданством

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Сегодня в Газе будут освобождены заложницы с российским гражданством
    AP Photo/ Leo Correa

    Замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вечером 29 ноября "из уважения к президенту Путину" в Газе будут освобождены заложники с российским гражданством.

    Судя по имеющимся данным, ХАМАС готов освободить обладательниц гражданства РФ в дополнение к десяти израильтянам, которые выйдут на свободу в рамках 6-го этапа "обмена пленными", несмотря на то, что они являются гражданками Израиля.

    Израильский источник подтверждает: сегодня будут освобождены две похищенные израильтянки с российским гражданством – в дополнение к еще десяти похищенным, включенным в сделку между ХАМАСом и Израилем.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Имена освобождаемых заложников пока не публикуются (хотя власти Израиля еще ночью получили список от ХАМАСа). По нашим данным, гражданство РФ есть у Елены Труфановой и Ирины Татти. Но на данном этапе невозможно утверждать, что речь идет именно про их освобождение. Отметим, что в заложниках находятся также граждане РФ Александр Труфанов и Андрей Козлов. Александр Труфанов был похищен вместе с невестой – Сапир Коэн.

    Напомним, что в начале ноября Муса Абу Марзук находился в Москве, где обсуждал с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым возможность освобождения российских граждан, захваченных хамасовцами. Тогда Абу Марзук говорил: "От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга". При этом заявлял, что "как только эти граждане будут найдены, их отпустят".

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Ноября 2023
    AFP: ХАМАС сообщил посредникам, что согласен продлить "удну" на четыре дня
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Ноября 2023
    6-й этап освобождения заложников: властям Израиля передан список
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 Ноября 2023
    Washington Post: Переговорщики настаивают на продлении паузы в Газе, возвращение заложников продолжается
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Ноября 2023
    Российский МИД заявил, что у него нет информации о судьбе россиян, похищенных ХАМАСом
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_right_wwh
    adv_19 ar_right_1
    adv_20 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:12 54-й день войны в Израиле, 6-й день прекращения огня в Газе. Хронология событий
    12:01 Источники: в Дженине убиты двое боевиков
    11:35 Чемпионат мира по кикбоксингу. Израильтяне завоевали три серебряных медали
    11:02 Сегодня в Газе будут освобождены заложницы с российским гражданством
    10:48 Чемпионат Европы по джиу-джитсу. Израильтяне завоевали 12 медалей
    10:30 Генсек NATO объяснил, в чем разница между Украиной и Газой
    10:18 AFP: ХАМАС сообщил посредникам, что согласен продлить "удну" на четыре дня
    09:05 "Аль-Арабия": Раиси не прибыл на анонсированную Эрдоганом встречу в верхах
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom