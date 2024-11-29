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Израиль

Теракт возде Ариэля. Среди раненых – четверо военнослужащих

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 29 ноября 2024 г., 16:46 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 16:59
Командующий Центральным военным округом Ави Блот прибыл на место для оценки ситуации.
Пресс-служба ЦАХАЛа

В пятницу, 29 ноября, возле Ариэля, у перекрестка Гитай-Ависар вооруженный террорист открыл огонь по автобусу, в результате чего были ранены девять человек.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, среди раненых четверо военнослужащих, все они получили легкие ранения и были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Их семьям сообщено о происшедшем.

Силы ЦАХАЛа ликвидировали террориста на месте, территория, где был осуществлен теракт, была тщательно осмотрена и оцеплена. Командующий Центральным военным округом Ави Блот и другие представители командования прибыли на место для оценки ситуации.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 ноября 2024

Теракт около Ариэля: обстрелян автобус, есть раненые