Теракт возде Ариэля. Среди раненых – четверо военнослужащих

В пятницу, 29 ноября, возле Ариэля, у перекрестка Гитай-Ависар вооруженный террорист открыл огонь по автобусу, в результате чего были ранены девять человек.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, среди раненых четверо военнослужащих, все они получили легкие ранения и были доставлены в больницы для оказания медицинской помощи. Их семьям сообщено о происшедшем.

Силы ЦАХАЛа ликвидировали террориста на месте, территория, где был осуществлен теракт, была тщательно осмотрена и оцеплена. Командующий Центральным военным округом Ави Блот и другие представители командования прибыли на место для оценки ситуации.