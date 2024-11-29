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Израиль

Командующий 91-й дивизией встретился с военнослужащими ЦАХАЛа на юге Ливана

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 29 ноября 2024 г., 16:17 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 16:17

Командующий 91-й дивизией полковник Шай Клепер встретился с военнослужащими подразделений ЦАХАЛа, находящихся на юге Ливана после заключения соглашения о прекращении огня в Ливане.

Напомним, 27 ноября, в 4:00 вступило в силу соглашение о прекращении огня в Ливане. О перемирии на северном фронте объявлено впервые с 8 октября 2023 года, когда "Хизбалла" вступила в войну против Израиля, поддержав ХАМАС в Газе.

Израиль
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