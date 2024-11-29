Строительный кран рухнул на жилой дом в Тель-Авиве, пострадавших нет
время публикации: 29 ноября 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 13:30
В центре Тель-Авива, на улице Рембрандт, произошло обрушение строительного крана на жилой дом.
Сообщения о происшествии поступили в пожарную службу округа Дан около 12:30. Жители пострадавшего дома были немедленно эвакуированы по соображениям безопасности, к настоящему моменту о пострадавших сообщений нет.
На место происшествия был вызван городской инженер, который должен оценить причиненный зданию ущерб, состояние здания и дополнительные риски.
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