Строительный кран рухнул на жилой дом в Тель-Авиве, пострадавших нет

В центре Тель-Авива, на улице Рембрандт, произошло обрушение строительного крана на жилой дом.

Сообщения о происшествии поступили в пожарную службу округа Дан около 12:30. Жители пострадавшего дома были немедленно эвакуированы по соображениям безопасности, к настоящему моменту о пострадавших сообщений нет.

На место происшествия был вызван городской инженер, который должен оценить причиненный зданию ущерб, состояние здания и дополнительные риски.