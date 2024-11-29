ЦАХАЛ опроверг сообщения о втором террористе: единственный исполнитель теракта возле Ариэля убит
время публикации: 29 ноября 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 13:20
Пресс-служба Армии Обороны Израиля сообщает, что информация о том, что пассажирский автобус возле перекрестка Гитай Ависар к западу от Ариэля обстреливали два террориста, одному из которых удалось скрыться, не подтвердилась.
Террорист был один, он уничтожен на месте преступления. Напомним, в результате теракта ранения получили восемь человек, в том числе трое получили тяжелые огнестрельные ранения. Террорист обстрелял пассажирский автобус, следовавший из Ариэля в Тель-Авив.
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