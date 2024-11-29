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Израиль

ЦАХАЛ атаковал пусковую ракетную установку "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 29 ноября 2024 г., 17:14 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 17:43
ЦАХАЛ атаковал пусковую ракетную установку "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад на юге Ливана была зафиксирована террористическая активность, также было замечено передвижение мобильной пусковой ракетной установки, принадлежащей "Хизбалле". Угроза была предотвращена благодаря своевременной атаке ВВС ЦАХАЛа.

Силы ЦАХАЛа остаются на юге Ливана для обеспечения безопасности израильской территории и предотвращения действий, угрожающих соглашению о прекращении огня.

Израиль
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