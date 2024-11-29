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Израиль

Внимание, розыск: пропала 13-летняя Хая Мушка Цнани из Кфар-Сабы

Розыск
время публикации: 29 ноября 2024 г., 15:54 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 15:54
Внимание, розыск: пропала 13-летняя Хая Мушка Цнани из Кфар-Сабы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь в розыске пропавшей 13-летней Хаи Мушки Цнани из Кфар-Сабы, жизнь которой может быть в опасности.

В последний раз девочку видели 28 ноября в районе Лода, сегодня она может находиться в районе Иерусалима.

Приметы пропавшей: рост 155 см, черные длинные волосы, одета в белую рубашку, короткую джинсовую юбку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 09-7473444.или по телефону 100.

Израиль
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