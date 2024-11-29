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Израиль

Возвращение северян: 79 школ и детских садов нуждаются в ремонте

Операция "Стрелы севера"
Образование
Школьное образование
время публикации: 29 ноября 2024 г., 14:53 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 15:00
Школа в Гедере, пострадавшая при ракетном обстреле
Liron Moldovan/Flash90

Отдел министерства образования Северного округа завершил разработку программы возвращения к учебе в населенных пунктах, которые были эвакуированы в связи с ракетными обстрелами из Ливана. Если не произойдет изменений, часть образовательных учреждений откроется уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря.

Однако в населенных пунктах, которые более всего пострадали от ракетных обстрелов, возвращение к учебе не ожидается до начала нового учебного года. В ремонте нуждаются 79 учебных заведений, не хватает педагогов и других сотрудников образовательных учреждений, и сами жители севера не спешат возвращаться домой до уверенности в том, что это возвращение будет безопасным.

Поэтапная программа возвращения к работе системы образования включает в себя создание временных школ в качестве промежуточного решения проблемы, и постепенное восстановление школ и детских садов в наиболее пострадавших районах.

Жители населенных пунктов, которые были меньше затронуты обстрелами, в случае соблюдения Ливаном соглашения о прекращении огня смогут вернуться домой уже в ближайшие недели, остальные начнут возвращаться примерно в январе и в феврале.

Израиль
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