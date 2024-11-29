ЦАХАЛ опубликовал сводные данные по войне в Ливане
время публикации: 29 ноября 2024 г., 06:28 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 06:37
ЦАХАЛ опубликовал сводные данные о ходе войны против "Хизбаллы" (с 8 октября 2023 года). Согласно опубликованным данным, были атакованы 1600 штабов и более 1000 складов "Хизбаллы".
В общей сложности было уничтожено или конфисковано более 155000 единиц вооружения и специального оборудования, включая ракеты, пусковые установки, мины, снаряды, БПЛА, компьютеры, устройства связи, электронное оборудование.
Самолеты ВВС ЦАХАЛа в ходе войны налетали 14000 часов и совершили 11000 боевых вылетов. ВМС ЦАХАЛа действовали на ливанском фронте в течение 25000 часов.
28 ноября ЦАХАЛ сообщал: с начала войны были уничтожены 176 высокопоставленных главарей "Хизбаллы", ликвидированы около 3500 боевиков, выведено из строя – около 7000.