ЦАХАЛ опубликовал сводные данные по войне в Ливане

ЦАХАЛ опубликовал сводные данные о ходе войны против "Хизбаллы" (с 8 октября 2023 года). Согласно опубликованным данным, были атакованы 1600 штабов и более 1000 складов "Хизбаллы".

В общей сложности было уничтожено или конфисковано более 155000 единиц вооружения и специального оборудования, включая ракеты, пусковые установки, мины, снаряды, БПЛА, компьютеры, устройства связи, электронное оборудование.

Самолеты ВВС ЦАХАЛа в ходе войны налетали 14000 часов и совершили 11000 боевых вылетов. ВМС ЦАХАЛа действовали на ливанском фронте в течение 25000 часов.

28 ноября ЦАХАЛ сообщал: с начала войны были уничтожены 176 высокопоставленных главарей "Хизбаллы", ликвидированы около 3500 боевиков, выведено из строя – около 7000.