Внимание, розыск: пропал 30-летний Илан Кауфман из Реховота

Полиция просит помощи в розыске 30-летнего Илана Кауфмана из Реховота. В последний раз его видели 26 ноября в Пардесии (восточней Нетании). С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, брюнет, глаза карие. Описания одежды нет.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.