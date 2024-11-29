Внимание, розыск: пропал 30-летний Илан Кауфман из Реховота
время публикации: 29 ноября 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 11:36
Полиция просит помощи в розыске 30-летнего Илана Кауфмана из Реховота. В последний раз его видели 26 ноября в Пардесии (восточней Нетании). С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 1.70, худощавый, брюнет, глаза карие. Описания одежды нет.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 08-9279535.