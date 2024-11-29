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Израиль

Герци А-Леви: "Новые назначения в ЦАХАЛе продиктованы оперативной необходимостью"

Назначения
время публикации: 29 ноября 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 11:23
Герци А-Леви: "Новые назначения в ЦАХАЛе продиктованы оперативной необходимостью"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа Герци А-Леви в письме высокопоставленным командирам ЦАХАЛа прокомментировал решение министра обороны Исраэля Каца заморозить процесс назначений двух офицеров штаба Южного военного округа до тщательного изучения их решений и действий во время "черной субботы" 7 октября и во время войны.

Он признал, что дискурс по поводу провала разведки и обороны 7 октября 2023 года "исключительно важен и понятен", однако подчеркнул, что "назначение офицеров это не привилегия, а оперативная необходимость".

По словам Герци А-Леви, ЦАХАЛ не может себе позволить "заморозить свою деятельность", и он как глава Генштаба ЦАХАЛа обязан обеспечить выполнение армией задач, для чего необходимо продолжать процесс повышений и назначений.

При этом он подчеркивает, что расследование событий "черной субботы" это неотъемлемая часть процесса назначений, и расследование проводится со всей серьезностью. "По завершении расследования будут приняты индивидуальные решения о личной ответственности командиров, начиная с меня", – заявил Герци А-Леви.

Израиль
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