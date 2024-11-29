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Израиль

NNA: израильские военные обстреляли и похитили участников похорон в Аль-Хиаме, на юге Ливана

Ливан
Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 29 ноября 2024 г., 09:33 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 09:53
NNA: израильские военные обстреляли участников похорон в Аль-Хиаме, на юге Ливана
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило, что израильские военные открыли огонь по жителям деревни Аль-Хиам на юге страны во время проходивших там похорон.

Утверждается, что израильские военные "похитили" двух участников этих похорон.

Аль-Хиам – одна из деревень на юге Ливана, жители которой на данном этапе не должны возвращаться на территорию этого населенного пункта, о чем арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа сообщал 27, 28 и 29 ноября.

Израиль
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