NNA: израильские военные обстреляли и похитили участников похорон в Аль-Хиаме, на юге Ливана

Национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило, что израильские военные открыли огонь по жителям деревни Аль-Хиам на юге страны во время проходивших там похорон.

Утверждается, что израильские военные "похитили" двух участников этих похорон.

Аль-Хиам – одна из деревень на юге Ливана, жители которой на данном этапе не должны возвращаться на территорию этого населенного пункта, о чем арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа сообщал 27, 28 и 29 ноября.