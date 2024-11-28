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Израиль

Авихай Эдраи напомнил: с 17:00 до 07:00 к югу от Литани действует комендантский час

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 28 ноября 2024 г., 16:58 | последнее обновление: 28 ноября 2024 г., 17:08
Авихай Эдраи напомнил: с 17:00 до 07:00 к югу от Литани действует комендантский час
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи вновь сообщил о введении комендантского часа на контролируемых израильскими войсками территориях на юге Ливана.

Он подчеркивает, что категорически запрещено передвигаться пешком или с применением транспорта к югу от реки Литани с 17:00 в четверг до 07:00 в пятницу. Те, кто уже находятся южнее Литани, должны оставаться на месте.

Аналогичное предупреждение было опубликовано в среду.

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