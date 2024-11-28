Авихай Эдраи напомнил: с 17:00 до 07:00 к югу от Литани действует комендантский час

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи вновь сообщил о введении комендантского часа на контролируемых израильскими войсками территориях на юге Ливана.

Он подчеркивает, что категорически запрещено передвигаться пешком или с применением транспорта к югу от реки Литани с 17:00 в четверг до 07:00 в пятницу. Те, кто уже находятся южнее Литани, должны оставаться на месте.

Аналогичное предупреждение было опубликовано в среду.