Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 29 ноября, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 13-20, в Хайфе – 15-18, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 11-20, в Мицпе-Рамоне – 11-17, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-19, на Голанских высотах – 11-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник температура существенно не изменится, переменная облачность.