x
29 ноября 2024
|
последняя новость: 05:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2024
|
29 ноября 2024
|
последняя новость: 05:35
29 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 29 ноября: прохладно, местами дожди

время публикации: 29 ноября 2024 г., 05:35 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 05:36
Прогноз погоды в Израиле на 29 ноября: прохладно, местами дожди
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 29 ноября, температура существенно не изменится и будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Временами возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 10-15 градусов, в Тель-Авиве – 13-20, в Хайфе – 15-18, в Эйлате – 13-24, в Беэр-Шеве – 11-20, в Мицпе-Рамоне – 11-17, на побережье Мертвого моря – 16-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 15-20, в Ариэле – 11-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-19, на Голанских высотах – 11-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В субботу-понедельник температура существенно не изменится, переменная облачность.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook