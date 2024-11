Платформа Steam продает шутер, позволяющий принять участие в "резне 7 октября" вместе с ХАМАСом

Игровая платформа Steam предлагает пользователям взглянуть на "резню 7 октября" глазами боевиков ХАМАСа и лично принять участие в захвате базы ЦАХАЛа. Игра заблокирована для пользователей из Европы, но доступна для покупки и скачивания в США и Израиле.

Израильский сайт "Мако" отмечает, что игра "Фусан Аль-Акса: рыцари мечети Аль-Акса"(Fursan al-Aqsa: The Knights of the Al-Aqsa Mosque) продается через платформу Steam с 2022 года. С самого начала шутер создавался для того, чтобы пользователь мог взглянуть на палестино-израильский конфликт глазами "палестинского воина". Недавно создатели опубликовали обновление, добавив новый эпизод с событиями 7 октября 2023 года.

"Мако" отмечает, что в игре явно не упоминается ХАМАС, однако персонажи носят на голове зеленые ленты с эмблемой террористической группировки. В новом эпизоде предлагается проникнуть на военную базу ЦАХАЛа и убить как можно больше солдат.