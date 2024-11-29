Блиц Нетаниягу по Ливану и коалиция, идущая по граблям. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Утверждение соглашения о прекращении огня с "Хизбаллой" прошло настолько гладко и, с точки зрения премьер-министра Биньямина Нетаниягу, беспроблемно, что можно было подумать будто речь идет о чем-то заурядном. Нетаниягу записал на свой счет столь легкую политическую победу, что у многих возник вопрос, в какой степени серьезными были угрозы, когда шла речь о сделке в Газе. Вопрос этот тем более актуальный, что в ближайшее время он вновь будет на повестке дня.

Одновременно продолжаются обсуждения многочисленных спорных инициатив депутатов от коалиции. У многих в политической системе складывается впечатление, что по мере затухания военных действий, а как следствие приближения к новому витку давления на правительство с требованием создать государственную следственную комиссию и объявить о проведении досрочных выборов, стремление коалиции успеть провести как можно больше инициатив, услаждающих взор ее избирателей, только усиливается.

Прекращение войны в Ливане: политический блиц Нетаниягу

Все произошло очень быстро. Еще несколько недель тому назад почти общим местом было мнение о том, что военные действия в Ливане продлятся еще какое-то время, и завершатся ближе к 20 января в качестве подарка ко вступлению в должность президента Трампа. 25 ноября речь шла о том, что до подписания соглашения о прекращении огня есть еще 48-72 часа. Уже на следующий день соглашение было утверждено военно-политическим кабинетом. Даже его вступление в силу произошло на шесть часов раньше, чем было заявлено изначально (вместо десяти часов утра – в четыре).

О самом этом соглашении, его достоинствах и недостатках, сказано уже очень много – тем более, что мало кто из высказывающихся видел это соглашение как официальный документ на бумаге. Оно было представлено в общих чертах на заседании военно-политического кабинета, и этим Нетаниягу ограничился. Та самая оппозиция, которая метала гром и молнии (справедливо) по поводу нежелания предыдущего правительства выносить соглашение с Ливаном, подписанное правительством Лапида, на рассмотрение Кнессета, сегодня не вынесла решение о завершении военных действий, длившихся 14 месяцев, даже на рассмотрение правительства. Утверждение о том, что тогда речь шла о политическом соглашении, а сейчас речь идет о военно-тактическом решении, это формалистика. Такое серьезное решение не должно приниматься без, по крайней мере, обсуждения на более широком форуме, чем военно-политический кабинет.

Однако Нетаниягу обошелся без такого обсуждения еще и потому, что не встретил никакого сопротивления со стороны министров от правых партий. Итамар Бен-Гвир произнес несколько пышных фраз об "исторической трагедии", однако даже не подумал пригрозить развалом коалиции. Видимо "историческая трагедия" менее трагична, чем не получение места в узком кабинете войны.

Бецалель Смотрич выдвинул ряд малосущественных условий, и после того, как они частично были приняты, проголосовал "за". Задача по утверждению соглашения оказалась настолько легко решаемой, что Нетаниягу не стал даже встречаться с министром Амихаем Шикли, который де-факто возглавляет ячейку оппозиции внутри "Ликуда".

Есть три возможных объяснения такой сговорчивости правых. Самый простая причина – нежелание разваливать коалицию. Война в Газе не окончена, результаты опросов далеки от того, чтобы радовать глаз, и на выборы никому хочется.

Вторая возможная причина – приближение вступления в должность Дональда Трампа. 60 дней переходного периода, когда силы ЦАХАЛа остаются в Южном Ливане, истекают через несколько дней после вступления Трампа в должность. Это будет уже совсем другая Америка, чем та, что есть сегодня, и, возможно, Нетаниягу пообещал своим коалиционным партнерам "новый Ближний Восток".

И третий вариант – любимое объяснение Биньямина Нетаниягу – Иран. "Мы на пороге решительных действий, сейчас нельзя раскачивать лодку", – мог сказать Нетаниягу своим коллегам. Это всегда действенно.

Решение остановить войну в Ливане непопулярно среди избирателей Нетаниягу. И надо отдать ему должное, он пошел на прямую конфронтацию со своим электоратом. Остается наблюдать за тем, какие последствия это будет иметь.

Оппозиция: кто за, кто против

В оппозиционных партиях продолжают лавировать в попытке и правительство не поддержать, и против урегулирования не выступить. Особняком стоит партия НДИ, лидер которой последовательно требует продолжения ударов по Ливану, расширения и углубления военной операции. Как уже неоднократно говорилось, нет ничего проще, чем советовать, когда никакой ответственности за свои советы нести не придется.

В других оппозиционных партиях предпочитают просто переводить стрелки. "Если можно завершить войну с Ливаном, то почему нельзя завершить войну в Газе?" – спросил Яир Голан и не только он. Ответ, вероятнее всего очевиден самим спрашивающим: в Ливане ЦАХАЛ не ставил своей целью демонтаж гражданских институтов власти, а в Газе эта проблема одна из центральных. Эти отличия Газы от Ливана не мешают Голану и не только ему проводить не совсем корректные параллели.

Оппозиционеры заняты в эти дни очередным витком борьбы за израильскую демократию, а если быть точным – противодействием многочисленным попыткам правительства продвигать те или иные законопроекты. Даже, как правило, корректный Бени Ганц заявил на заседании фракции, что "мы имеем дело с возрождающимся и поднимающим голову властным переворотом". В оппозиции, также как и в коалиции, судя по всему, понимают, что война пошла на спад, и пора формировать послевоенную политическую повестку дня. Борьба за демократию – отличный трамплин.

У Яира Лапида никак не получается найти ту струну, которая отзовется в сердце израильтян и позволит ему сдвинуться вверх с мертвой точки 14-15 мандатов в опросах общественного мнения. Лапид то и дело меняет тактику, прибегая то к одному, то к другому средству, однако плодов это не приносит.

И есть еще Нафтали Беннет. Он продолжает готовиться к возвращению в политику и встречается с разными людьми. На этой неделе "Кан" сообщил, что Беннет встречался с депутатом Кнессета Матаном Кааной ("Махане Мамлахти"), а также со стратегическим советником Шломо Фильбером. Последний является фигурой особо интересной. Бывший гендиректор, государственный свидетель по "делу 4000", практически отказавшийся от своих показаний в зале суда, человек, по его собственным словам, преклоняющийся перед Биньямином Нетаниягу. Готовность, если она существует, оказывать помощь Беннету, не входящему в число ближайших союзников премьер-министра, выглядит неожиданной.

Каана, со своей стороны, всегда был человеком Беннета, и с этой точки зрения его пребывание в "Махане Мамлахти" можно рассматривать как временное. "В политической системе все разговаривают со всеми. Я в "Махане Мамлахти"", – так прокомментировал в беседе со мной в эфире "Как РЭКА" Матан Каана эту встречу.

Беннет, как и следовало ожидать, подверг критике соглашение в Ливане. "Гигантские успехи армии были трансформированы в колоссальный военно-политический провал", – заявил он. Беннет готовится в премьер-министры.

Верховный суд: кресло без председателя

28 ноября состоялось заседание комиссии по назначению судей, однако, как и ожидалось, это было скорее заседание комиссии по затягиванию времени. Министр юстиции Ярив Левин, он же глава комиссии, изначально заявил, что не намерен выносить на голосование вопрос о назначении судьи Ицхака Амита на пост главы Верховного суда.

Левин вообще не хотел созывать это заседание, однако БАГАЦ навязал ему проведение заседания, в ходе которого обсуждались технические и процедурные вопросы.

Судья Амит, прождав час, понял, что назначения не будет и потребовал от Левина перестать затягивать время. "Я бы советовал вам не вмешиваться в порядок работы комиссии, когда речь идет о вашем назначении", – парировал Левин.

Логика министра юстиции проста и банальна. Он не хочет видеть судью Ицхака Амита в должности главы Верховного суда, а с другой стороны знает, что не сумел изменить порядок избрания главы Верховного суда, а значит Амит будет назначен. Но, судя по всему, Левин принял окончательное решение – не делать этого своими руками. В какой-то момент терпение БАГАЦа лопнет, и он объявит дату назначения главы. То есть, судьи Верховного суда сами назовут дату назначения их босса. Конфликт интересов очевиден, однако вряд ли это смущает кого-то в юридической системе. Левин попытается сделать из этого повод для эскалации противостояния, результаты которой сейчас невозможно предсказать. Ситуации, при которой министр юстиции бойкотировал главу Верховного суда, еще не было в Израиле, и складывается впечатление, что мы к ней все ближе и ближе.

Набор инициатив: коалиция, которая ничему не учится

В последние недели депутаты от коалиции соревнуются в вопросе о том, кто подаст более контроверсальную и скандальную инициативу, чтобы получить еще немного лайков, голосов на праймериз, а если повезет – то и оставить след в виде закона, если его удастся провести. От инициативы по приватизации Корпорации гостелерадио, закрытия "Галей ЦАХАЛ", законопроекта, облегчающего запрет на участие арабских списков в выборах, и до грандиозного заявления министра связи Шломо Караи, что мол у коалиции есть возможность изменить государственный режим.

Наиболее яркой иллюстрацией степени популизма и показухи, отражающих работу коалиции, является решение министра обороны Исраэля Каца декларировать решение прекратить практику административных арестов в отношении евреев в Иудее и Самарии. Министр вполне может прекратить эту практику, не подписывая ордера на административные аресты. Однако Кац решил сделать это громко, вслух. Скандал, как и рассчитывал министр обороны, получился громким. 28 ноября в прокуратуре уже обсуждали вопрос селективности этого решения. В БАГАЦе будет очень трудно объяснить, почему на одном участке территории в отношении одной этнической группы (палестинские арабы) административные аресты применяются, а в отношении другой (евреи) – нет. Благое намерение в очередной раз пало жертвой политического популизма. В прошлый раз это произошло с юридической реформой, которую можно было хотя бы частично реализовать, не приводя к хаосу и краху. Вместо этого Ярив Левин объявил революцию, а дальнейшее хорошо известно.

Через месяц исполнятся два года с момента приведения нынешнего правительства к присяге. Складывается впечатление, что в коалиции отказываются извлекать уроки.