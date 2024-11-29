ЦАХАЛ просит жителей не приближаться к открытым пространствам у границы с Ливаном

Пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает, что приказы командующего Северным округом об объявлении закрытой военной зоной открытых пространств у границы с Ливаном в эвакуированных населенных пунктах Западной и Верхней Галилеи остаются в силе.

Также сохраняется угроза наличия на этой территории неразорвавшихся боеприпасов. В случае обнаружения таких объектов следует отойти от них и немедленно уведомить службы безопасности и полицию Израиля.

Неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для жизни.

С вопросами касательно закрытой военной зоны можно обращаться к координаторам безопасности в населенных пунктах и в оперативные штабы региональных подразделений.

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