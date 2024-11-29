x
29 ноября 2024
|
последняя новость: 10:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 ноября 2024
|
29 ноября 2024
|
последняя новость: 10:51
29 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ просит жителей не приближаться к открытым пространствам у границы с Ливаном

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 29 ноября 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 10:18
ЦАХАЛ просит жителей не приближаться к открытым пространствам у границы с Ливаном
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает, что приказы командующего Северным округом об объявлении закрытой военной зоной открытых пространств у границы с Ливаном в эвакуированных населенных пунктах Западной и Верхней Галилеи остаются в силе.

Также сохраняется угроза наличия на этой территории неразорвавшихся боеприпасов. В случае обнаружения таких объектов следует отойти от них и немедленно уведомить службы безопасности и полицию Израиля.

Неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для жизни.

С вопросами касательно закрытой военной зоны можно обращаться к координаторам безопасности в населенных пунктах и в оперативные штабы региональных подразделений.

.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 ноября 2024

ЦАХАЛ опубликовал сводные данные по войне в Ливане