ЦАХАЛ просит жителей не приближаться к открытым пространствам у границы с Ливаном
время публикации: 29 ноября 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 10:18
Пресс-служба Армии обороны Израиля напоминает, что приказы командующего Северным округом об объявлении закрытой военной зоной открытых пространств у границы с Ливаном в эвакуированных населенных пунктах Западной и Верхней Галилеи остаются в силе.
Также сохраняется угроза наличия на этой территории неразорвавшихся боеприпасов. В случае обнаружения таких объектов следует отойти от них и немедленно уведомить службы безопасности и полицию Израиля.
Неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для жизни.
С вопросами касательно закрытой военной зоны можно обращаться к координаторам безопасности в населенных пунктах и в оперативные штабы региональных подразделений.
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