Нетаниягу обвинил глав военной разведки и ШАБАКа в провале 7 октября. Ганц и Лапид возмущены заявлением премьер-министра

Через несколько часов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался признать ответственность за просчеты, приведшие к нападению ХАМАСа, он выступил в социальных сетях с обвинениями в адрес военной разведки (АМАН) и общей службы безопасности (ШАБАК), попытавшись переложить на них вину за трагические события 7 октября.

"Несмотря на лживые измышления, ни на каком этапе глава правительства не получал предупреждений о намерении ХАМАСа развязать войну. Как военная разведка, так и ШАБАК утверждали, что в отношении ХАМАСа обеспечен фактор сдерживания, что он стремится к урегулированию. Эту точку зрения раз за разом представляли правительству", – говорится в обращении, опубликованном в 1:10 ночи 29 октября.

adv_12 incontent_1

Министр Бени Ганц подверг заявление главы правительства резкой критике, выразив поддержку начальнику генерального штаба, главе АМАНа и главе ШАБАКа. "Во время войны руководство должно проявлять ответственность, оказывать поддержку нашим силам, чтобы они смогли выполнить возложенные на них задачи. В противном случае будет нанесен удар по стойкости народа и армии. Глава правительства должен взять свои слова назад и прекратить заниматься этой темой", – сообщил Ганц.

adv_13 m_ar_1

С резкой критикой Нетаниягу выступил и глава оппозиции Яир Лапид. "Вчера вечером Нетаниягу пересек красную линию. В то время как солдаты и командиры ЦАХАЛа доблестно сражаются против ХАМАСа и "Хизбаллы", он пытается обвинить их, вместо того чтобы поддержать. Попытки уйти от ответственности и возложить вину на структуры безопасности ослабляют ЦАХАЛ, пока он борется с врагами Израиля. Нетаниягу должен извиниться за свои слова", – заявил он.

Оказавшись под огнем критики, глава правительства удалил пост.