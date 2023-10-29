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    В Израиле

    Нетаниягу обвинил глав военной разведки и ШАБАКа в провале 7 октября. Ганц и Лапид возмущены заявлением премьер-министра

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    Нетаниягу обвинил глав военной разведки и ШАБАКа в провале 7 октября
    GPO

    Через несколько часов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался признать ответственность за просчеты, приведшие к нападению ХАМАСа, он выступил в социальных сетях с обвинениями в адрес военной разведки (АМАН) и общей службы безопасности (ШАБАК), попытавшись переложить на них вину за трагические события 7 октября.

    "Несмотря на лживые измышления, ни на каком этапе глава правительства не получал предупреждений о намерении ХАМАСа развязать войну. Как военная разведка, так и ШАБАК утверждали, что в отношении ХАМАСа обеспечен фактор сдерживания, что он стремится к урегулированию. Эту точку зрения раз за разом представляли правительству", – говорится в обращении, опубликованном в 1:10 ночи 29 октября.

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    Министр Бени Ганц подверг заявление главы правительства резкой критике, выразив поддержку начальнику генерального штаба, главе АМАНа и главе ШАБАКа. "Во время войны руководство должно проявлять ответственность, оказывать поддержку нашим силам, чтобы они смогли выполнить возложенные на них задачи. В противном случае будет нанесен удар по стойкости народа и армии. Глава правительства должен взять свои слова назад и прекратить заниматься этой темой", – сообщил Ганц.

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    С резкой критикой Нетаниягу выступил и глава оппозиции Яир Лапид. "Вчера вечером Нетаниягу пересек красную линию. В то время как солдаты и командиры ЦАХАЛа доблестно сражаются против ХАМАСа и "Хизбаллы", он пытается обвинить их, вместо того чтобы поддержать. Попытки уйти от ответственности и возложить вину на структуры безопасности ослабляют ЦАХАЛ, пока он борется с врагами Израиля. Нетаниягу должен извиниться за свои слова", – заявил он.

    Оказавшись под огнем критики, глава правительства удалил пост.

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