Семья покончившего с собой штурмана-резервиста добивается признания его погибшим военнослужащим

Депутат Кнессета Эфрат Райтен ("Авода") направила председателю парламентской комиссии по внешней политике и безопасности Юлию Эдельштейну письмо с просьбой провести экстренное заседание комиссии, на котором должна будет обсуждаться проблема захоронения 37-летнего штурмана-резервиста Асафа Дагана, который покончил с собой на прошлой неделе. Об этом во вторник, 29 октября, сообщает Ynet.

Близкие утверждают, что майор резерва Асаф Даган, который после многих лет срочной, а затем контрактной службы в армии страдал от ПТСР, покончил с собой из-за того, что так и не получил необходимой помощи. Симптомы у него появились после демобилизации с контрактной службы, и почти целый год он думал о самоубийстве и планировал его.

Семья умершего требует похоронить его на военном кладбище, но министерство обороны и ЦАХАЛ отказали им в этом. Родители Асафа Дагана отказываются проводить похороны до тех пор, пока их сына не признают погибшим военнослужащим и не согласятся провести похороны на военном кладбище. Его тело до сих пор находится в больнице РАМБАМ в Хайфе.