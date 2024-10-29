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Израиль

Тревога "Цева адом" в Ашкелоне: после падения БПЛА возник пожар

время публикации: 29 октября 2024 г., 06:40 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 07:26
Тревога "Цева адом" в Ашкелоне
Фото NEWSru.co.il

В 6:40-6:41 утра 29 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Ашкелоне и промзоне Ашкелона.

Предварительно: вторжение в воздушное пространство.

ЦАХАЛ подтверждает: зафиксировано вторжение БПЛА в воздушное пространство Израиля.

Вскоре поступило сообщение, что беспилотник упал на открытой местности.

Полиция передает, что после падения БПЛА возник полевой пожар. Идет его тушение.

Израиль
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