Тревога "Цева адом" в Ашкелоне: после падения БПЛА возник пожар
время публикации: 29 октября 2024 г., 06:40 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 07:26
В 6:40-6:41 утра 29 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Ашкелоне и промзоне Ашкелона.
Предварительно: вторжение в воздушное пространство.
ЦАХАЛ подтверждает: зафиксировано вторжение БПЛА в воздушное пространство Израиля.
Вскоре поступило сообщение, что беспилотник упал на открытой местности.
Полиция передает, что после падения БПЛА возник полевой пожар. Идет его тушение.