ЦАХАЛ: БПЛА, упавший в районе Ашкелона, был запущен из Йемена

ЦАХАЛ сообщает: беспилотный самолет, упавший около 7 утра в районе Ашкелона, был запущен боевиками-хуситами из Йемена.

В 6:40-6:41 утра 29 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Ашкелоне и промзоне Ашкелона. Вскоре ЦАХАЛ подтвердил: зафиксировано вторжение БПЛА в воздушное пространство Израиля. Затем поступило сообщение, что беспилотник упал на открытой местности.

Полиция передавала, что после падения БПЛА возник полевой пожар. Идет его тушение.