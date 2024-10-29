x
29 октября 2024
|
последняя новость: 08:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2024
|
29 октября 2024
|
последняя новость: 08:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: БПЛА, упавший в районе Ашкелона, был запущен из Йемена

время публикации: 29 октября 2024 г., 08:39 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 08:45
ЦАХАЛ: БПЛА, упавший в районе Ашкелона, был запущен из Йемена
Yonatan Sindel/Flash90

ЦАХАЛ сообщает: беспилотный самолет, упавший около 7 утра в районе Ашкелона, был запущен боевиками-хуситами из Йемена.

В 6:40-6:41 утра 29 октября тревога "Цева адом" прозвучала в Ашкелоне и промзоне Ашкелона. Вскоре ЦАХАЛ подтвердил: зафиксировано вторжение БПЛА в воздушное пространство Израиля. Затем поступило сообщение, что беспилотник упал на открытой местности.

Полиция передавала, что после падения БПЛА возник полевой пожар. Идет его тушение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

Тревога "Цева адом" в Ашкелоне: после падения БПЛА возник пожар