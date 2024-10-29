ЦАХАЛ: захваченные в плен боевики "Хизбаллы" помогли уничтожить инфраструктуру террора в Айта аш-Шааб

Разрешено к публикации: около двух недель назад бойцы бригады "Голани" захватили в плен скрывавшихся в туннеле боевиков, среди которых был командир подразделения "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб Хасан Акиль Джавад.

Туннель находился под региональным штабом "Хизбаллы". После того, как штаб был окружен, скрывавшиеся в туннеле боевики сдались в плен. Они были допрошены дознавателями из подразделения 504 военной разведки, после чего были доставлены в следственный изолятор на территории Израиля.

В ходе допросов от боевиков была получена подробная информация о террористической инфраструктуре в районе Айта аш-Шааб. Эти данные помогли военным уничтожить десятки объектов "Хизбаллы" в районе, а также подготовиться к отражению различных угроз в зоне их действия.