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Израиль

ЦАХАЛ: захваченные в плен боевики "Хизбаллы" помогли уничтожить инфраструктуру террора в Айта аш-Шааб

время публикации: 29 октября 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 21:19
ЦАХАЛ: захваченные в плен боевики "Хизбаллы" помогли уничтожить инфраструктуру террора в Айта аш-Шааб
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: около двух недель назад бойцы бригады "Голани" захватили в плен скрывавшихся в туннеле боевиков, среди которых был командир подразделения "Хизбаллы" в районе Айта аш-Шааб Хасан Акиль Джавад.

Туннель находился под региональным штабом "Хизбаллы". После того, как штаб был окружен, скрывавшиеся в туннеле боевики сдались в плен. Они были допрошены дознавателями из подразделения 504 военной разведки, после чего были доставлены в следственный изолятор на территории Израиля.

В ходе допросов от боевиков была получена подробная информация о террористической инфраструктуре в районе Айта аш-Шааб. Эти данные помогли военным уничтожить десятки объектов "Хизбаллы" в районе, а также подготовиться к отражению различных угроз в зоне их действия.

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