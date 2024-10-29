Юрсоветница правительства вновь требует заморозить процесс увольнения юрсоветника полиции

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара направила очередное возмущенное письмо генеральному инспектору полиции Даниэлю Леви, в котором она подчеркивает, что у генерального инспектора полиции нет полномочий освобождать себя от исполнения закона.

"В соответствии с публикациями, вы не собираетесь исполнять юридическое распоряжение и замораживать все процедуры, связанные с быстрым переводом юридического советника полиции с его должности против его желания, – пишет она в письме. – Всю серьезность этого невозможно игнорировать, ведь полиция, которая отвечает за соблюдение власти закона, в вашем лице уклоняется от исполнения закона под предлогом своей независимости".

Баарав-Миара подчеркивает, что независимость полиции и полицейских не дает независимости перед законом, и генеральный инспектор полиции также не может по собственной воле избавиться от требований законности.