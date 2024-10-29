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Израиль

В больнице умер старшина Едидия Блох, получивший ранения в Ливане

время публикации: 29 октября 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 21:48
В больнице умер старшина Едидия Блох, получивший ранения в Ливане
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в больнице от ранений, полученных 24.10.2024 в бою на территории Ливана, умер 31-летний старшина резерва Едидия Блох, из Мево-Хорона, боец 7155-го батальона 55-й резервной воздушно-десантной бригады "Ход а-Ханит".

У Едидии осталась жена на восьмом месяце беременности, родители, семь братьев и сестер.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 777 военнослужащих ЦАХАЛа.

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