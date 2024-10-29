Задержан житель ПА, фотографировавший в Герцлии спящих женщин и оставлявший "любовные" записки

Полиция сообщает о задержании 36-летнего жителя Хеврона, незаконно находившегося на израильской территории, который влезал в квартиры в Герцлии, фотографировал спящих женщин, трогал их тела, а потом оставлял "любовные" записки.

Судя по официальному сообщению, подозреваемого задержали 9 октября, после чего его арест несколько раз продлевался судом. Сегодня, 29 октября, прокуратура предъявит ему обвинения во многих преступлениях, включая незаконное вторжение в жилище, непристойные действия, незаконное вторжение в частную жизнь, угрозы, незаконное пребывание в Израиле и др.

По данным следствия, подозреваемый многократно в течение нескольких месяцев совершал непристойные действия в разных квартирах в Герцлии – на улицах Гесс, Черниховски, А-Надив, Соколов.

"Пока жертвы спали в своих кроватях, он входил в их спальни и ласкал их тела или наблюдал за своими спящими жертвами, или фотографировал их – ради сексуального удовлетворения. Подозреваемый оставлял своим жертвам "любовные" записки, в которых предлагал им познакомиться", – говорится в сообщении полиции.

Иногда в дом к одной и той же жертве подозреваемый проникал неоднократно. Причем это не обязательно были одинокие женщины. Был по меньшей мере один случай, когда подозреваемый совершал свои действия, когда жертва спала в постели вместе с мужем. Один раз он наблюдал за женщиной, которая спала в постели вместе со своими детьми, и фотографировал их, а потом даже позвонил этой женщине и рассказал, в каком она была белье. Бывало и так, что за одну ночь он успевал влезть в несколько квартир в одном и том же доме.