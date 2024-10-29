В бою на севере Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа – офицер и трое бойцов многодоменного подразделения 888 "Рефаим".

Названы имена погибших:

Капитан Йонатан (Джони) Керен, 22 года, из Моледета.

Старший сержант Нисим Мейталь, 20 лет, из Хадеры.

Старший сержант Авив Гильбоа, 21 год, из Неве-Цуфа.

Старший сержант Наор Хаимов, 22 года, из Рош а-Айна.

Еще один офицер подразделения 888 был тяжело ранен в этом бою.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 776 военнослужащих ЦАХАЛа.