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Израиль

В бою на севере Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа

время публикации: 29 октября 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 13:57
Слева направо: Йонатан Джони Керен (22 года), Нисим Мейталь (20 лет), Авив Гильбоа (21 год), Наор Хаимов (22 года)
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на севере сектора Газы погибли четверо военнослужащих ЦАХАЛа – офицер и трое бойцов многодоменного подразделения 888 "Рефаим".

Названы имена погибших:

Капитан Йонатан (Джони) Керен, 22 года, из Моледета.

Старший сержант Нисим Мейталь, 20 лет, из Хадеры.

Старший сержант Авив Гильбоа, 21 год, из Неве-Цуфа.

Старший сержант Наор Хаимов, 22 года, из Рош а-Айна.

Еще один офицер подразделения 888 был тяжело ранен в этом бою.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 776 военнослужащих ЦАХАЛа.

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