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Израиль

Авария на шоссе номер 5 возле Рош а-Аина, молодая женщина в тяжелом состоянии

время публикации: 29 октября 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 13:38
Авария на шоссе номер 5 возле Рош а-Аина, молодая женщина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон в 12:45 поступило сообщение об аварии на шоссе номер 5 неподалеку от развязки Рош а-Аин Мизрах, где автомобиль съехал в кювет.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшей водительнице, женщине в возрасте около 30 лет. В тяжелом и нестабильном состоянии пострадавшая была отправлена в больницу "Бейлинсон", у нее тяжелая черепно-мозговая травма.

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