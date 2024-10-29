Авария на шоссе номер 5 возле Рош а-Аина, молодая женщина в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон в 12:45 поступило сообщение об аварии на шоссе номер 5 неподалеку от развязки Рош а-Аин Мизрах, где автомобиль съехал в кювет.

Прибывшие на место происшествия фельдшеры и парамедики МАДА оказали неотложную помощь пострадавшей водительнице, женщине в возрасте около 30 лет. В тяжелом и нестабильном состоянии пострадавшая была отправлена в больницу "Бейлинсон", у нее тяжелая черепно-мозговая травма.