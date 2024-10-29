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Житель Умм эль-Фахма обвинен в членстве в ИГ и намерении совершать теракты в Израиле

время публикации: 29 октября 2024 г., 11:37 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 11:37
Житель Умм эль-Фахма обвинен в членстве в ИГ и намерении совершать теракты в Израиле
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция и общая служба безопасности (ШАБАК) объявили 29 октября об аресте Абд ар-Рахмана Мухаммада Ибрагима Махаджнэ – 19-летнего жителя Умм эль-Фахма, который присягнул на верность "Исламскому государству" и планировал совершение терактов в Израиле. Сегодня ему было предъявлено обвинение.

Судя по официальному сообщению, Махаджнэ был задержан 7 октября 2024 года. Следствием было установлено, что задержанный присягал на верность террористической организации ИГ, а также участвовал в беспорядках в мае 2021 года, когда ЦАХАЛ проводил в Газе операцию "Страж стен".

При обыске у задержанного нашли материалы с описанием производства взрывчатых веществ и бомб. Кроме того, было обнаружено "завещание", написанное подозреваемым еще год назад, в котором он прощался со своей семьей и заявлял о намерении стать "шахидом".

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