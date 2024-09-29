Тяжелое отравление хлором в частном бассейне, госпитализированы отец и сын
время публикации: 29 сентября 2024 г., 18:39 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 18:39
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о двух пострадавших от отравления хлором в бассейне частного дома в окружном совете Лев а-Шарон.
Прибывшие на место происшествия парамедики и фельдшеры МАДА оказали неотложную помощь мужчине в возрасте 45 лет, находящемуся в тяжелом состоянии, и семилетнему мальчику с легким отравлением.
Мужчина был помещен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пострадавшие были доставлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 августа 2023