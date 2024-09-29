Жители Эйлата сообщают о перехвате ЦАХАЛом воздушной цели. Сигнала тревоги не было

Жители Эйлата сообщают о перехвате в районе Эйлатского залива силами ПВО воздушной цели. В городе были слышны взрывы. В городе не было сигнала воздушной тревоги.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что над Красным морем ракетным катером ЦАХАЛа был сбит беспилотный летательный аппарат. Цель была перехвачена до того, как она вошла в воздушное пространство Израиля.