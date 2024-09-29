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Израиль

ЦАХАЛ завершил серию атак на командные пункты "Хизбаллы"

время публикации: 29 сентября 2024 г., 20:12 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 20:12
ЦАХАЛ завершил серию атак на командные пункты "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ВВС ЦАХАЛа завершили масштабную атаку на военные объекты "Хизбаллы", на многих из которых в момент авиаударов находились боевики.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что десятки самолетов военно-воздушных сил, действуя согласно указаниям военной разведки и штаба Северного военного округа, нанесли удары по 120 военным объектам террористической организации "Хизбалла" на юге и в центральной части Ливана.

Целями атак стали: командные пункты различных подразделений "Хизбаллы", военные здания и объекты террористической инфраструктуры.

В армии подчеркивают, что последней серией атак нанесен существенный ущерб боеспособности террористической организации, возможностям управления ее деятельностью и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Израиль
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