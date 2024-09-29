Сигнал тревоги в Хайфе и окрестностях. Войска ПВО успешно перехватили ракету, запущенную из Ливана
время публикации: 29 сентября 2024 г., 21:16 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 21:38
В 21:14 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучал в Хайфе и окрестностях. Жители города слышали взрывы.
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что военнослужащие войска противовоздушной обороны перехватили ракету, запущенную с территории Ливана.
Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в телефонный центр не поступали сообщения о раненых или пострадавших в результате обстрела.
Пресс-служба полиции передала, что были получены сообщения о падении обломков в пригороде Хайфы. Нет сообщений о причиненном ущербе и раненых. Полицейские и саперы работают на месте падения обломков.
Информация уточняется.