В Рамле взорван автомобиль, принадлежащий сотруднику полиции
время публикации: 29 сентября 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 20:48
На улице Йона Волах в Рамле прогремел взрыв. По предварительной информации взрывное устройство находилось в легковом автомобиле.
Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате взрыва пострадал мужчина примерно 50 лет. Он в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".
Из полиции передали, что автомобиль марки Dacia после взрыва загорелся. На месте происшествия находятся полицейские саперы.
В полиции отмечают, что взорванный автомобиль принадлежал сотруднику полиции, который до этого не получал никаких угроз и не был замешан ни в одном конфликте.
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