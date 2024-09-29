В Рамле взорван автомобиль, принадлежащий сотруднику полиции

На улице Йона Волах в Рамле прогремел взрыв. По предварительной информации взрывное устройство находилось в легковом автомобиле.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате взрыва пострадал мужчина примерно 50 лет. Он в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

Из полиции передали, что автомобиль марки Dacia после взрыва загорелся. На месте происшествия находятся полицейские саперы.

В полиции отмечают, что взорванный автомобиль принадлежал сотруднику полиции, который до этого не получал никаких угроз и не был замешан ни в одном конфликте.