x
29 сентября 2024
|
последняя новость: 20:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2024
|
29 сентября 2024
|
последняя новость: 20:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Рамле взорван автомобиль, принадлежащий сотруднику полиции

время публикации: 29 сентября 2024 г., 20:48 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 20:48
В Рамле взорван автомобиль, принадлежащий сотруднику полиции
Пресс-служба полиции Израиля

На улице Йона Волах в Рамле прогремел взрыв. По предварительной информации взрывное устройство находилось в легковом автомобиле.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате взрыва пострадал мужчина примерно 50 лет. Он в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

Из полиции передали, что автомобиль марки Dacia после взрыва загорелся. На месте происшествия находятся полицейские саперы.

В полиции отмечают, что взорванный автомобиль принадлежал сотруднику полиции, который до этого не получал никаких угроз и не был замешан ни в одном конфликте.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2024

Задержаны 11 подозреваемых в причастности к убийству мужчины в Рамле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 сентября 2024

В Рамле убит мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2024

"Криминальный теракт" в Рамле: арестованы еще двое подозреваемых
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 сентября 2024

В Рамле полиция обезвредила мощное взрывное устройство, заложенное возле мечети