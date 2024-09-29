Силы ЦАХАЛа обнаружили и разрушили туннель в центре сектора Газы. Видео
время публикации: 29 сентября 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 12:25
ЦАХАЛ сообщает, что силы 5-й бригады 252-й дивизии обнаружили подземный туннель протяженностью около одного километра в центре сектора Газы. Вход в туннель был найден в жилом районе.
В туннеле были обнаружены несколько помещений, которые использовались террористами ХАМАСа для длительного пребывания, а также оружие.
Инженерные подразделения, включая спецназ "Яалом", разрушили туннель.