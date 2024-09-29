Сигаль Ицкович, обвиняемая в убийстве сына, признана способной предстать перед судом

29 сентября в Окружном суде рассматривается обвинение, предъявленное жительнице Герцлии Сигаль Ицкович. Она обвиняется в убийстве своего шестилетнего сына Лиама.

Психиатрическая экспертиза, на которую была направлена Ицкович, постановила, что женщина может предстать перед судом, несмотря на то, что в момент совершения инкриминируемых ей действий, находилась в состоянии психоза.

В заключении врачей говорится о том, что Ицкович действовала под влиянием нарушений восприятия действительности. Она верила, что землю населяют инопланетяне, которые направляют ее действия. "Имели место и другие симптомы психоза, нарушившие способность женщины отделять добро от зла и владеть своими инстинктами", - говорится в заключении.

В прокуратуре заявили, что изучают заключение экспертизы.

Ранее адвокат обвиняемой заявлял, что его подзащитная не может нести уголовную ответственность за это преступление в связи со своим прошлым и нынешним психиатрическим состоянием. При этом он отметил, что и его клиентка, и защита признают изложенные в обвинении факты.

Напомним, обвинение против 34-летней Сигаль (Яны) Ицкович было подано в окружной суд Тель-Авива 18 августа, чуть более чем через месяц после убийства мальчика. Сигаль Ицкович обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также умышленном нанесении телесных повреждений другим людям при отягчающих обстоятельствах, убийстве животного, воспрепятствовании осуществлению правосудия и др.

Согласно тексту обвинения, 16 июля 2024 года Сигаль Ицкович, находясь в доме вместе с сыном Лиамом, взяла на кухне нож, нанесла ранения собаке, потом прошла в ванную, где находился ее сын и убила его, нанеся десятки ножевых ранений. Она наносила удары до тех пор, пока нож не сломался (конец лезвия застрял в черепе ребенка).

Затем обвиняемая вышла из ванной, услышав вой раненой собаки и, опасаясь, что вой услышат соседи и прохожие, закрыла окна и еще несколько десятков раз ударила собаку ножом, а также топором, забив животное до смерти. После этого обвиняемая вымыла нож, которым убила сына, переоделась и вышла из дома в сторону торгового центра "Шиват а-Кохавим", она была в крови, в руках у нее был топор.

Обвиняемая напала на прохожего, ранив его топором, а затем ударила топором по капоту автомобиля. Далее она прошла до торгового центра, где напала на охранника, который пытался отобрать у нее топор.

Как сообщалось ранее, в ходе судебного заседания 14 августа Сигаль Ицкович вновь говорила об "инопланетянах". "Моя семья и я подвергались атакам инопланетян в течение двух недель. Это была интенсивная атака. Я видела инопланетян. Меня вместе с семьей похитили на космический корабль.

У меня не было никакой возможности защититься", – заявляла она. Отметим, что Сигаль Яна Ицкович и ранее, после ареста делала подобные заявления. Как сообщал 12-й канал ИТВ, на допросе женщина говорила, что слышала голоса инопланетян, убеждавших ее, что ЦРУ вживили в ее тело чип, и убедивших ее совершить убийство мальчика.