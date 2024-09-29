ЦАХАЛ официально объявил об ударах израильских ВВС по целям в Йемене

ЦАХАЛ официально объявил о том, что 29 сентября израильские ВВС атаковали объекты террористического режима хуситов в Йемене. Удары были нанесены по целям в Ходейде и Рас Исе (примерно в 1800 км от границы с Израилем).

Сообщается, что для проведения операции были задействованы десятки самолетов ВВС ЦАХАЛа, включая истребители, самолеты-заправщики и самолеты-разведчики.

ЦАХАЛ атаковал электростанции и морские порты, которые используются для импорта нефти.

"Через подвергшиеся атакам инфраструктуры и порты режим хуситов перебрасывает в регион иранское оружие и осуществляет поставки для военных нужд... Атака была осуществлена ​​в ответ на последние нападения режима хуситов на государство Израиль", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Ранее многие СМИ сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по Ходейде, где находятся инфраструктурные объекты и военные позиции террористов из организации "Ансар Аллах" (хуситы). Катарский телеканал "Аль-Джазира" передавал: атакованы нефтяные объекты и электростанция.

Речь идет об ответе на атаки хуситов, которые обстреливали территорию Израиля баллистическими ракетами 15, 27 и 28 сентября.

Напомним, что 20 июля 2024 года ВВС ЦАХАЛа впервые нанесли удары по целям в Ходейде в ответ на удар БПЛА по Тель-Авиву и другие атаки хуситов.