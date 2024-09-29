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Израиль

"Исключительный лидер и борец". Бывший депутат скорбит о гибели Насраллы

время публикации: 29 сентября 2024 г., 17:24 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 17:24
"Исключительный лидер и борец". Бывший депутат скорбит о гибели Насраллы
Wikipedia.org. Фото: Orrling

Бывший депутат Кнессета Исам Махуль опубликовал запись в социальной сети Facebook, в которой выразил скорбь по поводу смерти Хасана Насраллы.

Экс-депутат назвал Хасана Насраллу "уважаемым господином", "исключительным лидером" и "человеком, который лелеял чувства угнетенных".

"Он создал культуру борьбы сопротивления, которая несла на своих плечах стремления народов, сражающихся за свою независимость, а также за свою социальную и национальную свободу"

"Хасан Насралла был больше смерти, больше тех, кто на него покушался", - писал бывший израильский народный избранник, в прошлом депутат израильского парламента. "Он был сильнее мелких политиков и военных, обсессивно жаждущих войны и убийств".

Махуль был депутатом Кнессета с 1999 по 2006 года.

Израиль
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