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Израиль

Ольмерт впервые рассказал о причастности Израиля к ликвидации Имада Мугнийе

время публикации: 29 сентября 2024 г., 11:29 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 11:34

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт впервые признал, что за ликвидацией бывшего главы боевого крыла "Хизбаллы" Имада Мугнийе стоит Израиль.

"До сих пор мы не говорили об этом, но сейчас думаю пришла пора говорить об этом. 16 лет назад мы ликвидировали самого жестокого, изощренного, подлого и отвратительного убийцу, который у них был, который построил всю армию "Хизбаллы", Имада Мугнийю", - сказал Ольмерт в интервью "Решет".

Ранее ни один представитель Израиля не подтверждал связь спецслужб еврейского государства с гибелью Мугнийе в 2008 году.

Израиль
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