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Израиль

ЦАХАЛ опроверг публикации о начале наземной операции в Ливане

время публикации: 29 сентября 2024 г., 10:21 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 10:28
ЦАХАЛ опроверг публикации о начале наземной операции в Ливане
Ayal Margolin/Flash90

Высокопоставленные представители командования ЦАХАЛа опровергли публикации иностранных СМИ, согласно которым израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

Армейские источники сообщили редакции "Кан Бет", что ЦАХАЛ готовится к таким действиям, однако решение находится в компетенции политического руководства.

Корреспондент американского телеканала ABC News Мэтт Гутман утром 29 сентября (по израильскому времени) сообщил о "небольших операциях" или "пограничных перемещениях" сил ЦАХАЛа на юге Ливана.

Два американских чиновника, которых цитировал Гутман, сообщили, что наземная операция с целью уничтожения позиций "Хизбаллы" в приграничных районах началась или "вот-вот начнется".

"Похоже, Израиль еще не решил окончательно, начинать ли наземную операцию, но готов к ней, заявили чиновники. Если наземная операция состоится, ее масштаб, скорее всего, будет ограничен, сообщили источники", – говорилось в публикации ABC News.

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