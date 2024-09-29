ЦАХАЛ опроверг публикации о начале наземной операции в Ливане

Высокопоставленные представители командования ЦАХАЛа опровергли публикации иностранных СМИ, согласно которым израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана.

Армейские источники сообщили редакции "Кан Бет", что ЦАХАЛ готовится к таким действиям, однако решение находится в компетенции политического руководства.

Корреспондент американского телеканала ABC News Мэтт Гутман утром 29 сентября (по израильскому времени) сообщил о "небольших операциях" или "пограничных перемещениях" сил ЦАХАЛа на юге Ливана.

Два американских чиновника, которых цитировал Гутман, сообщили, что наземная операция с целью уничтожения позиций "Хизбаллы" в приграничных районах началась или "вот-вот начнется".

"Похоже, Израиль еще не решил окончательно, начинать ли наземную операцию, но готов к ней, заявили чиновники. Если наземная операция состоится, ее масштаб, скорее всего, будет ограничен, сообщили источники", – говорилось в публикации ABC News.