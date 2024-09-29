Лапид против Караи. "Спасибо, что послал летчиков к черту"

Глава парламентской оппозиции Яир Лапид напомнил министру связи Шломо Караи его высказывания времен борьбы вокруг юридической реформы.

В интервью "Кан Бет" глава оппозиции заявил: "Надо поблагодарить Шломо Караи – он послал летчиков ко всем чертям, они туда отправились и оттуда ликвидировали Насраллу".

В марте 2023 года министр связи Шломо Караи высказался о набирающем размах протесте резервистов ЦАХАЛа, отказывающихся являться на сборы. В своем "твиттере" министр тогда написал: "Наглым отказникам мы скажем слова Мордехая, обращенные к Эстер: "Благо и спасение для евреев придут из другого места, а дом отца твоего будет разрушен". Народ Израиля обойдется без вас, а вы идите к черту". В этом твитте министр от "Ликуда", сравнил резервистов со злодеем Аманом из Свитка Эстер, который в этот вечер читали в синагогах. Это высказывание вызвало бурю возмущения. И примерно через час Караи попытался пояснить свою позицию, написав, что "отказничество и его распространение рвут сердце, а не высказывания против них".

В ответ на слова Лапида, депутат Кнессета Амит А-Леви заявил, что "Лапид стал вести себя как маленький ребенок в тот момент, когда решил не присоединяться к правительству во время войны". По словам А-Леви, Лапид, вероятно стесняется подписанного с Ливаном, а по сути с "Хизбаллой", соглашения.