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Израиль

Беды перелетных осоедов – переломы и паралич из-за столкновения с окнами

время публикации: 29 сентября 2024 г., 17:22 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 17:22
Беды перелетных осоедов – переломы и паралич из-за столкновения с окнами
Фото: пресс-служба парка "Сафари"

Около 400 тысяч осоедов – птиц семейства ястребиных – пролетают через Израиль по пути к местам зимовки в Африке. Во время короткой остановки в Израиле множество птиц по тем или иным причинам попадает в беду.

По сообщению больницы для диких животных при зоопарке "Сафари" в Рамат-Гане, за последний месяц в больницу были доставлены 50 осоедов, и 20 из них все еще находятся в больнице.

В больницу для диких животных осоеды попадают слабыми и изнуренными после долгого перелета, чаще всего их приводят на стол к ветеринарам такие проблемы, как переломы, подозрение на травму головы или паралич ног. Эти травмы птицы получают, на скорости врезавшись в прозрачную преграду – да, в наши окна.

В больнице птицы получают лекарства и поддерживающую терапию. Некоторых удается вылечить, и тогда их возвращают в дикую природу, но спасти удается, к сожалению, не всех.

Самке осоеда на снимке, присланном пресс-службой зоопарка "Сафари", присвоен номер 3510, у птицы перелом обоих плечей. Это очень серьезная травма, но птица держится на удивление хорошо, и ветеринары надеются, что ее удастся вылечить.

Осоеды получили свое название благодаря своему рациону: птицы разоряют осиные гнезда и поедают личинок ос, они также питаются личинками шмелей и диких пчел, и конечно, обычным рационом ястребиных – лягушками, мелкими грызунами и птицами, ящерицами и насекомыми.

Они прилетают в Израиль из Азии, Европы и Черноморья по дороге в Африку.

Сотрудники больницы для диких животных при "Сафари" напоминают: если вы увидели дикое животное, находящееся в беде, с травмами – обратитесь в центр Управления заповедников и парков по телефону *3639. Дикие животные находятся в Израиле под защитой, их нельзя ловить и держать дома в качестве домашних питомцев.

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