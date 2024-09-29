Внимание, розыск: пропал 45-летний Менахем Перец из Бней-Брака

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего человека. Пропал 45-летний Менахем Перец из Бней-Брака.

Приметы пропавшего: плотного телосложение, короткая борода, носит очки. Был одет в голубую футболку и темно-синие джинсы.

Всех, кому что-либо изместно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.