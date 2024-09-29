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Израиль

Внимание, розыск: пропал 45-летний Менахем Перец из Бней-Брака

время публикации: 29 сентября 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 14:21
Внимание, розыск: пропал 45-летний Менахем Перец из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего человека. Пропал 45-летний Менахем Перец из Бней-Брака.

Приметы пропавшего: плотного телосложение, короткая борода, носит очки. Был одет в голубую футболку и темно-синие джинсы.

Всех, кому что-либо изместно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

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