Внимание, розыск: пропал 45-летний Менахем Перец из Бней-Брака
время публикации: 29 сентября 2024 г., 14:21 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 14:21
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего человека. Пропал 45-летний Менахем Перец из Бней-Брака.
Приметы пропавшего: плотного телосложение, короткая борода, носит очки. Был одет в голубую футболку и темно-синие джинсы.
Всех, кому что-либо изместно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.
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